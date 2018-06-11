2018-06-11T01:16:44+03:00
Общество

В Карелии построили часовню в память о погибших на Сямозере детях

Освящение храма состоится днем 12 июня
Дарья ИВАШКИНА
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Часовня на берегу Сямозера. Фото: со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова во «ВКонтакте»Часовня на берегу Сямозера. Фото: со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова во «ВКонтакте»
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В Карелии на берегу Сямозера в память о погибших во время шторма в июне 2016 года детях возвели часовню. Ожидается, что ее освящение состоится днем 12 июня. Кроме того, как отметил глава республики Артур Парфенчиков, по желанию одного из родителей на берегу был установлен памятный камень.

«Завершилось строительство часовни на берегу Сямозера, где два года назад случилась трагедия, унесшая жизни 14 детей. Напомню, о строительстве часовни 18 июня 2017 года просили большинство родителей детей», - написал Парфенчиков на своей странице во «ВКонтакте».

Также он отметил, что строительство велось на народные пожертвования, которые приходили не только из всех районов республики, но и из других регионов страны. В частности, по словам главы Карелии, деньги на часовню пожертвовала балерина и актриса Илзе Лиепа.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне 2016 года 47 детей и четверо сопровождающих отправились на рафте и двух каноэ в водный поход по озеру Сямозеро. Во время шторма лодки перевернулись. В результате тогда погибли 14 детей.

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