Стали известны главные темы саммита США - КНДР

СЕГОДНЯ 02:09 2018-06-11T02:09:28+03:00

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В ночь на понедельник, 11 июня, появилась информация о главных темах саммита США - КНДР, который должен пройти уже во вторник, 12 июня, в Сингапуре.

Как ожидается, в ходе переговоров северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп затронут «актуальные для обеих стран вопросы». В частности, по данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), главы государств обсудят двусторонние отношения, денуклеаризацию и установление мира на Корейском полуострове.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первая в истории встреча лидеров США и КНДР должна состояться 12 июня в Сингапуре, а именно на острове Сентоса в отеле Capella. Ее начало запланировано на 09:00 по местному времени (04:00 мск). Стоит отметить, что этот саммит станет кульминацией почти шести месяцев дипломатических усилий.