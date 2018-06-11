Меркель выступила за диалог с Россией по ситуации в Сирии и на Украине

СЕГОДНЯ 02:29 2018-06-11T02:29:37+03:00

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости оставаться в диалоге с Россией. Как заметила глава немецкого правительства, без нашей страны невозможно урегулировать ситуацию на Украине и в Сирии. Кроме того, по ее словам, РФ также играет важную роль в процессе разоружения в мире.

«Нам необходима Россия для переговоров по разоружению, для переговоров по Украине, и нам нужна Россия для политических решений применительно к Сирии», - сказала Меркель в эфире телеканала ARD. При этом политик подчеркнула, что ради таких целей она готова «лично вести переговоры с Москвой».

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Ангела Меркель допускает возвращение нашей страны в «Большую восьмерку» (G8). Однако канцлер ФРГ считает, что без прогресса в реализации минских договоренностей это невозможно.