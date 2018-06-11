2018-06-11T03:05:44+03:00
В мире

Дочь посла США в России в прямом эфире назвала Трампа «диктатором»

Впоследствии телеведущая Эбби Хантсман извинилась за свою оговорку [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Ведущая телеканала Fox News Эбби Хантсман с коллегами. Фото: Twitter Эбби Хантсман/@HuntsmanAbbyВедущая телеканала Fox News Эбби Хантсман с коллегами. Фото: Twitter Эбби Хантсман/@HuntsmanAbby
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Ведущая американского телеканала Fox News и дочь посла США в России Эбби Хантсман извинилась за то, что во время эфира случайно назвала президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «диктатором».

Оговорку телеведущая допустила, когда комментировала прибытие хозяина Белого дома в Сингапур, где должна пройти его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Так, она назвала предстоящий саммит США - КНДР «встречей двух диктаторов». Причем присутствовавший в студии в качестве гостя бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи даже не обратил внимания на оговорку ведущей.

Дочь посла США в России в прямом эфире назвала Трампа диктатором .Fox & Friends host slips: Trump s North Korea summit is a historic meeting between two dictators David Edwards

Однако интернет-пользователи не только заметили ошибку, но и потребовали в соцсетях объяснений. В итоге Эбби Хантсман была вынуждена извиниться в эфире телеканала, а также в своем Twitter. «Прошу прощения за свою оговорку во время шоу. Я никогда не буду претендовать на звание идеального человека. Мы все совершаем ошибки в жизни, у меня таких ошибок особенно много», - написала ведущая.

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