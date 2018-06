Ведущая американского телеканала Fox News и дочь посла США в России Эбби Хантсман извинилась за то, что во время эфира случайно назвала президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «диктатором».

Оговорку телеведущая допустила, когда комментировала прибытие хозяина Белого дома в Сингапур, где должна пройти его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Так, она назвала предстоящий саммит США - КНДР «встречей двух диктаторов». Причем присутствовавший в студии в качестве гостя бывший директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи даже не обратил внимания на оговорку ведущей.

Дочь посла США в России в прямом эфире назвала Трампа диктатором .Fox & Friends host slips: Trump s North Korea summit is a historic meeting between two dictators David Edwards