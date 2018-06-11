Премьер Ирака назвал заговором пожар в хранилище для бюллетеней

СЕГОДНЯ 03:58 2018-06-11T03:58:16+03:00

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В воскресенье, 10 июня, пожар вспыхнул в хранилище Высшей независимой избирательной комиссии Ирака. ЧП случилось на складе в Багдаде, на котором хранились бюллетени для голосования на прошедших в стране 12 мая парламентских выборах. В результате инцидента полностью выгорели десятки урн с избирательными бюллетенями.

Причем премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади уверен, что это был поджог. По его мнению, пожар является частью «заговора против страны и ее курса на демократию». При этом глава иракского правительства пообещал наказать всех виновных. «Поджог склада с бюллетенями - это заговор, целью которого является навредить стране и ее курсу на демократию. Мы примем все необходимые меры и ударим железным кулаком по тем, кто подрывает безопасность нации и его граждан», - приводит слова Аль-Абади Reuters.

ЧП в хранилище избирательной комиссии республики прокомментировал и спикер иракского парламента Салим аль-Джабури. Так, он призвал провести повторные выборы в заксобрание страны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 мая в Ираке впервые после освобождения страны от террористов прошли парламентские выборы.