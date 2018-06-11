СМИ узнали о привычке Трампа рвать важные документы

СЕГОДНЯ 04:48 2018-06-11T04:48:32+03:00

По некоторым данным, сотрудники Белого дома вынуждены склеивать официальные бумаги скотчем, чтобы их не обвинили в нарушении закона

Изменить размер текста: A A

Американские СМИ узнали о привычке президента США Дональда Трампа рвать на мелкие кусочки бумаги, с которыми он закончил работу.

Между тем, согласно американскому законодательству, Белый дом обязан сохранять все документы, с которыми имеет дело глава Соединенных Штатов, и передавать их на сохранение в Национальный архив США. В связи с этим сотрудникам Белого дома приходится собирать по кусочкам и склеивать важные документы, чтобы их не обвинили в нарушении закона.

Как рассказал журналистам бывший сотрудник президентской канцелярии Соломон Лэрти, который занимался вопросами делопроизводства, он часами «собирал порванные бумаги, как пазл». По его словам, иногда документы были порваны пополам, а иногда напоминали конфетти.

Причем, как заметил источник газеты Politico, в первые месяцы президентства Трампа в его администрации был целый отдел, занимавшийся склеиванием обрывком документов.

Кстати, отметим, это не единственная вредная привычка нынешнего американского лидера. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года в СМИ появилась информация о том, что глава аппарата Белого дома отучает Трампа долго смотреть телевизор. Как тогда выяснилось, президент США проводит за просмотром новостей четыре-восемь часов в сутки.