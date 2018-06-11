СМИ: Трамп заявил Макрону, что ЕС в торговой сфере «хуже Китая»

СЕГОДНЯ 05:35 2018-06-11T05:35:37+03:00

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СМИ узнали подробности встречи президента США Дональда Трампа со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, которая состоялась в Белом доме 24 апреля. Как выяснилось, тогда глава Соединенных Штатов в личной беседе с французским лидером заявил, что Евросоюз в торговой сфере «хуже Китая».

Как рассказали журналистам источники в американской администрации, в ходе обсуждения торговых вопросов на апрельских переговорах Макрон сказал своему собеседнику: «Давайте сотрудничать, у нас есть общая проблема - Китай». На это хозяин Белого дома заметил, что ЕС «хуже, чем Китай», после чего стал говорить об экспорте в США автомобилей из Германии, сообщает портал Axios.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в настоящее время Вашингтон угрожает европейским странам введением 25-процентных пошлин на ввоз автомобилей. Стоит отметить, что нововведение может оказаться настоящим ударом для ФРГ, которая ежегодно получает с экспорта машин в США около 40 миллиардов долларов.