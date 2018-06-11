2018-06-11T05:52:05+03:00
В мире

Трамп заявил, что «почувствовал воодушевление» в воздухе Сингапура

Как ожидается, 12 июня в сингапурском отеле Capella пройдет первый в истории саммит США - КНДР
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд Трамп прибыл в СингапурПрезидент США Дональд Трамп прибыл в СингапурФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп подтвердил свое прибытие в Сингапур, где во вторник, 12 июня, должен состояться первый в истории саммит США - КНДР, и признался, что «чувствует воодушевление» в воздухе.

«Рад быть в Сингапуре. Чувствуется воодушевление в воздухе!» - написал хозяин Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, историческая встреча между президента США Дональда Трампом и северокорейского лидера Ким Чен Ыном запланирована на 12 июня. Как ожидается, переговоры пройдут в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса.

А ранее в понедельник стали известны главные темы саммита. По некоторым данным, в ходе встречи глава Соединенных Штатов и руководитель Северной Кореи обсудят двусторонние отношения, денуклеаризацию и установление мира на Корейском полуострове.

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