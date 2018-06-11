СМИ узнали, что Ким Чен Ын пригласил Трампа на второй раунд саммита в Пхеньян

СЕГОДНЯ 06:10 2018-06-11T06:10:47+03:00

При этом не исключено, что третий раунд переговоров пройдет в Вашингтоне

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В понедельник, 11 июня, появилась информация о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын в своем письме, которое 1 июня в Вашингтон привез заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхоль, пригласил президента США Дональда Трампа в Пхеньян в июле - на второй раунд саммита.

Как отмечает южнокорейская газета «Чунан Ильбо» со ссылкой на осведомленные источники, Пхеньян и Вашингтон уже выразили общее желание продолжить переговоры на высшем уровне.

В это время Kyodo не исключает и третьего раунда переговоров. По данным японского агентства, если переговорный процесс будет проходить благополучно, то третий раунд саммита США - КНДР может пройти в Вашингтоне в сентябре.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 июня американский лидер Дональд Трамп принял в Овальном кабинете Белого дома представителя Северной Кореи Ким Ен Чхоля, который передал ему письмо от Ким Чен Ына. Именно после этой встречи Трамп подтвердил, что саммит США - КНДР все-таки состоится.

А 4 июня Вашингтон уточнил, что первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына пройдет в Сингапуре 12 июня. Ее начало запланировано на 09:00 по местному времени (04:00 мск). Как тогда отметили в Белом доме, главы государств проведут переговоры в отеле Capella, расположенном на острове Сентоса.