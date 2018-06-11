2018-06-11T06:39:04+03:00
В мире

«Оружие Судного дня»: американские СМИ признали, что Россия не блефует, говоря о новейшем вооружении

Как выяснилось, существование современного оружия не вызывает удивления у военных экспертов [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Ракетный комплекс «Сармат»Ракетный комплекс «Сармат»Фото: кадр с видео
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Американские СМИ назвали новейшее российское вооружение «оружием Судного дня». Причем западные журналисты, побеседовав с военными экспертами, убедились в том, что РФ не блефует, говоря о своих последних разработках.

Как подчеркнул источник National Interest Павел Подвиг, он не удивлен тому, что у нашей страны есть новейшее оружие, ведь, по его словам, о большинстве разработок было заранее известно. Однако собеседник издания признал, что кое-что действительно стало сенсацией. «Я впервые услышал о крылатых ракетах с ядерной боеголовкой и о комплексе "Кинжал"», - сказал эксперт.

Кроме того, исследователь из Центра военно-морского анализа Майкл Кофман также убежден в реальности программы разработки новейшего российского оружия. По его мнению, их осуществление является «вопросом ближайшего или отдаленного будущего».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 марта президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В частности, в ходе своего выступления российский лидер рассказал о новейшем оружии, разработанном в России. Так, глава нашего государства показал ракетный комплекс «Сармат», авиационно-ракетный комплекс «Кинжал», гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард», а также крылатую ракету глобальной дальности и беспилотный подводный аппарат, названия которым пока не выбраны.

Путин представил новую ядерно-энергетическую установку «Сармат».«Ничего подобного ни у кого в мире пока нет», - сказал президент о новом оружии в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

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