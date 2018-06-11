"Удар в спину": В США заявили, что Трюдо оказал плохую услугу всей G7

СЕГОДНЯ 07:35 2018-06-11T08:50:17+03:00

Премьер Канады назвал введенные США пошлины "оскорбительными", чем очень расстроил своих американских коллег

Изменить размер текста: A A

Глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу назвал "ударом в спину" США заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо по окончании саммита G7. По его словам, из-за этого американский лидер Дональд Трамп решил не одобрять итоговое коммюнике.

Напомним, накануне Трамп заявил, что дал распоряжение своим представителям не поддерживать итоговое коммюнике саммита «Большой семерки» в Канаде. По его словам, это связано с "ложными заявлениями" Трюдо на пресс-конференции по итогам мероприятия.

"Он действительно нанес нам удар в спину", - сказал Кадлоу в интервью телеканалу CNN, имея в виду Трюдо.

Советник Трампа подчеркнул, что, озвучив такое высказывание, премьер оказал плохую услугу всей G7.

Пошлины на сталь и алюминий

8 марта 2018 года американский лидер торжественно подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Такие меры были приняты после проведения тщательного изучения рынка Министерством торговли, в ходе которого специалисты выявили значительный упадок промышленности в стране якобы из-за несправедливости заключенных сделок.

"Мы не должны допустить того, чтобы нашей страной, компаниями и рабочими пользовались", - заявил тогда Трамп.

Канада, Мексика и страны ЕС

Стоит отметить, что пошлины коснулись также стран Европейского союза, Мексики и Канады. В начале марта президент США пообещал, что в случае выполнения ряда условий последние два государства смогут избежать повышения косвенных налогов.

Речь идет, прежде всего, о пересмотре пунктов Североамериканского соглашения о свободной торговле также известного, как NAFTA. Кроме того, Трамп призвал Канаду лучше относиться к американским фермерам, а Мексику - прилагать больше усилий по борьбе с наркотрафиком.

В результате американский лидер решил предоставить ряду стран отсрочку на введение пошлин до 1 июня. За это время стороны должны были прийти к компромиссу, но в конце мая стало известно, что меры теперь распространяются и на них.

"Торговое возмездие"

Узнав о таком решении Трампа страны ЕС договорились действовать "единым фронтом" и пообещали Соединенным Штатам "жесткий ответ". Канада же тогда предрекла США "торговое возмездие".

В Оттаве заявили, что рассматривают "целый набор вариантов" действий, которые можно будет использовать в отношении Вашингтона.