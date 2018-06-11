2018-06-11T07:59:12+03:00
Происшествия

При крушении самолета в США погибли четыре человека

Жертвами инцидента стали пилот, его дочь и внуки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Начато расследование авиакатастрофыНачато расследование авиакатастрофыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Крушение одномоторного самолета в американском штате Висконсин унесло жизни четырех человек. Инцидент произошел в понедельник, 11 июня, около полуночи.

Уточняется, что самолет вылетел из Чикаго и по невыясненным пока причинам начал терять высоту к северу от муниципального аэропорта Монро. В какой-то момент он задел деревья и упал в поле, так и не долетев до воздушной гавани.

По словам очевидцев инцидента, сразу после падения самолет загорелся и оказался полностью охвачен огнем. Прибывшие на место спасатели позже обнаружили в кабине четыре тела. Все жертвы крушения являются взрослыми люди. По предварительной версии, речь идет о самом пилоте, его дочери и нескольких внуках.

Расследованием авиакатастрофы займется Федеральное авиационное управление США. Над местом инцидента была временно назначена бесполетная зона, передает NBC.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ночь на понедельник, 11 июня, крушение потерпел также истребитель военно-воздушных сил США F-15, который рухнул у берегов японского острова Окинава. Пилот успел катапультироваться, но о его судьбе пока ничего неизвестно.

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