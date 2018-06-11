Пожилой автомобилист протаранил толпу школьников в Японии

СЕГОДНЯ 08:13 2018-06-11T08:13:28+03:00

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В Японии пожилой автомобилист протаранил толпу учеников младших классов. Инцидент произошел в понедельник, 11 июня, в городе Фукуи, который расположен на берегу Японского моря.

Уточняется, что в результате аварии пострадали шестеро детей. Все они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Сам водитель злополучного автомобиля был задержан на место ДТП. Им оказался 75-летний местный житель, передает телеканал TBS,

Причины инцидента выясняются.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что днем ранее еще одна серьезная авария произошла в японском городе Сибукава, где автомобиль врезался в стеклянные двери здания супермаркета. Тогда пострадали 14 человек. Один из них на момент написания новости находился в бессознательном состоянии. Виновником ДТП также оказался пожилой мужчина, которого уже арестовали.