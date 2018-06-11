В США нашли экс-офицера ВВС, который пропал без вести 35 лет назад

СЕГОДНЯ 11:13 2018-06-11T11:13:01+03:00

Мужчину обвинили в дезертирстве и поместили под арест на военной базе

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В американском штате Калифорния был обнаружен и тут же задержан бывший офицер Военно-воздушных США Уильям Говард Хьюз-младший, который без вести пропал еще 35 лет назад. Об этом сообщили в управлении специальных расследований ВВС.

Уточняется, что во время работы в управлении офицер имел доступ к секретной информации и занимался созданием систем слежения НАТО во время холодной войны.

Последний раз его видели в 1983 году в городе Альбукерке. Мужчина только вернулся из двухнедельного отпуска в Европе, снял со счета в банке более 28 тысяч долларов и исчез.

Лишь недавно выяснилось, что Говард Хьюз просто разочаровался в работе американских ВВС и решил создать себе новую личность. Он сделал себе новые документы и до настоящего момент спокойно жил под вымышленным именем в Калифорнии.

Теперь же экс-офицера обвиняют в дезертирстве и удерживают на местной военной базе "Трэвис", сообщает Associated Press.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что совсем недавно в Афганистане был обнаружен советский летчик, которого сбили во время военных действий еще 30 лет назад. Мужчина не только выжил, но и до сих пор надеется вернуться на Родину.