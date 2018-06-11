В ДНР рассказали о планах Киева сбить вертолет с делегацией Евросоюза

СЕГОДНЯ 12:27 2018-06-11T12:27:46+03:00

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Украинские силовики готовят провокационное убийство делегатов комитета Европейского союза по вопросам политической безопасности с намерением обвинить в случившемся руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Такое заявление сделали в пресс-службе министерства госбезопасности ДНР.

По данным ведомства, делегация ЕС прибудет на Украину по приглашению президента страны Петра Порошенко. В период с 13 по 15 июня члены группы планируют посетить Киев, а также прифронтовые районы. Целью станет изучение гуманитарной ситуации в регионе.

В ДНР уверены, что, когда вертолет с европейцами будет пролетать в районе приграничной зоны, украинские военные попытаются сбить его из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла". После этого Киев планирует убедить мировое сообщество в том, что за трагический инцидент ответственны ДНР и ЛНР, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в последнее время ситуация на востоке Украины значительно обострилась. ВСУ грубо нарушают все договоренности о разведении сил и средств сторон, уверены в министерстве иностранных дел России.