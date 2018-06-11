МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье 12 июня

СЕГОДНЯ 12:44 2018-06-11T12:44:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 12 июня, в Подмосковье ожидается сильная гроза с усилением ветра до 20 метров в секунда. Такое заявление сделали в Главном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям по Московской области.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 12 июня в МО ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МЧС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что до самых выходных в столице и по области будут идти дожди. Столбики термометров будут держаться примерно на одном уровне - в районе 20 градусов. Между тем, уже в субботу, 16 июня, выглянет солнце, и воздух в столице прогреется до 24 градусов тепла.