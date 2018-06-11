Звуки стрельбы на выступлении Эминема вызвали панику среди зрителей

СЕГОДНЯ 14:10 2018-06-11T14:10:33+03:00

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Неприятный сюрприз ждал посетителей фестиваля Bonnaroo, который ежегодно проводится в британском Манчестере. Во время выступления на мероприятии рэпера Эминема со сцены прозвучали "выстрелы", напугавшие многих людей.

Речь идет не о настоящей стрельбе, а об обычных спецэффектах. Во время исполнения песни Kill You на концертах американского Эминема в определенным момент всегда добавляются звуки выстрелов. Как рассказали представили рэпера, их имитация осуществляется с помощью пиротехники, передает Billboard.

Однако в этот раз отдельные зрители, стоявшие ближе всего к сцене, оказались не готовы к такому перфомансу. На видео попал тот самый момент, когда на фестивале звучат "выстрелы". Отдельные люди в толпе вскрикивают и начинают пригибаться.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Кто-то считает, что использование таких спецэффектов - это немного чересчур, учитывая события в США в октябре 2017 года. Остальные же вступаются за рэпера, называя странной реакцию испугавшихся участников фестиваля. Кроме того, поклонники Эминема указывают на то, что он всегда использует звуки стрельбы в своих выступлениях, поскольку они создают нужную атмосферу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года на музыкальном фестивале произошла настоящая бойня. Пенсионер открыл огонь из винтовки прямо по толпе. В результате погибли более 50 человек, еще около 500 участников мероприятия получили ранения.