2018-06-11T14:36:18+03:00
Политика

Губернатор Донецкой военно-гражданской администрации заявил, что подал в отставку

Кабмин планируют рассмотреть заявление Павла Жебривского в среду
Екатерина БОЛГОВА
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Губернатор Донецкой военно-гражданской администрации подал в отставкуГубернатор Донецкой военно-гражданской администрации подал в отставкуФото: REUTERS
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В понедельник, 11 июня, губернатор Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что написал заявление об отставке. Этот вопрос планируется рассмотреть кабинетом министров Украины в среду, 13 июня. Об этом сам Жебривский написал на своей странице в Facebook.

"В субботу встретился с президентом Украины Петром Порошенко и попросил его о моей отставке. Он мое заявление принял, и в среду ее должен рассмотреть кабмин", — сообщил губернатор Донецкой военно-гражданской администрации.

Напомним, в июне 2015 года президент Украины Петр Порошенко назначил Жебривского руководителем Донецкой военно-гражданской администрации. Раньше этот государственный орган назывался Мместной государственной администрацией Донецкой области. До начала вооруженного конфликта в Донбассе она находилась в Донецке. Позже ее перенесли в Мариуполь, а с 2014 года - в Краматорск.

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