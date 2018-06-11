2018-06-11T15:09:25+03:00
Экономика

Курс биткоина упал на 10% на фоне взлома южнокорейской биржи

Сейчас одну единицу этой криптовалюты можно купить менее чем за $6700
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Курс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржуКурс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржуФото: REUTERS
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Южнокорейская криптовалютная биржа Coinrail подверглась кибератаке. В результате порядка 70% цифровых активов были украдены, а фактически выведены в так называемый "холодный" кошелек - не подключенный к интернету носитель.

В связи с этим за минувшие выходные курс биткоина рухнул более чем на 10% - до отметки в 6,7 тысяч долларов. Потеряли в стоимости также такие известные криптовалюты, как Ethereum, Ripple и Bitcoin Cash. Их курс снизился примерно на 11%.

В руководстве биржи не назвали точную сумму ущерба, однако, как сообщает MarketWatch, речь идет более чем о 40 млн долларов. Сейчас специалисты Coinrail работают над возвращением похищенных альтернативных криптовалют.

Напомним, что в 2018 году биткоин опустился на две трети ниже достигнутого в декабре рекордного уровня в 20 тысяч долларов.

Тогда одни эксперты предсказывали ему невероятный рост еще примерно в 20 раз, а другие называли криптовалюту "мыльным пузырем", передает сайт kp.ru.

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