В немецком аэропорту загорелся тягач: пострадали шесть человек

СЕГОДНЯ 15:27 2018-06-11T15:28:14+03:00

В момент инцидента пассажиров в самолете не было. Фото: @airlivenet Фото: Twitter.com

Изменить размер текста: A A

Небольшой пожар произошел в аэропорту немецкого города Франкфурт-на-Майне. В понедельник, 11 июня, там загорелся аэродромный тягач.

Буксировщик начал толкать пассажирский лайнер к одному из посадочных выходов, поскольку большинство самолетов не умеют сдавать назад, и почти сразу же воспламенился. Аварийные бригады сразу же бросились тушить пожар, но огонь успел перекинуться на Airbus A340-300 компании Lufthansa. К счастью, в этот момент на борту не было пассажиров.

Шестеро человек надышались дымомФото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

На кадрах с места инцидента видно, что в результате инцидента повреждения получил нос самолета, где находится кабина пилотов. Кроме того, по данным сайта Airlive, шестерым людям понадобилась помощь медиков, поскольку они надышались едким дымом.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года в аэропорту Лос-Анджелеса загорелся самолет, на борту которого уже находись более сотни пассажиров. В результате всех их пришлось экстренно эвакуировать из воздушного судна.