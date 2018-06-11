В немецком аэропорту загорелся тягач: пострадали шесть человек
Небольшой пожар произошел в аэропорту немецкого города Франкфурт-на-Майне. В понедельник, 11 июня, там загорелся аэродромный тягач.
Буксировщик начал толкать пассажирский лайнер к одному из посадочных выходов, поскольку большинство самолетов не умеют сдавать назад, и почти сразу же воспламенился. Аварийные бригады сразу же бросились тушить пожар, но огонь успел перекинуться на Airbus A340-300 компании Lufthansa. К счастью, в этот момент на борту не было пассажиров.
Шестеро человек надышались дымомФото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
На кадрах с места инцидента видно, что в результате инцидента повреждения получил нос самолета, где находится кабина пилотов. Кроме того, по данным сайта Airlive, шестерым людям понадобилась помощь медиков, поскольку они надышались едким дымом.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года в аэропорту Лос-Анджелеса загорелся самолет, на борту которого уже находись более сотни пассажиров. В результате всех их пришлось экстренно эвакуировать из воздушного судна.