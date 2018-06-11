Меркель надеется на продолжительную встречу Путина и Трампа

СЕГОДНЯ 15:41 2018-06-11T15:41:19+03:00

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Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась в поддержку идеи проведения российско-американского саммита, в рамках которого президент РФ Владимир Путин может встретиться с лидером США Дональдом Трампом. Такое заявление немецкий политик сделала вечером в воскресенье, 10 июня.

"Если они оба еще раз встретятся, и встреча продлится дольше, чем это было в Гамбурге на саммите G20, то я действительно это поддерживаю. <...> Мне бы даже хотелось, чтобы два президента встретились", - сказал Меркель.

По ее мнению, США и Россия являются "важными" странами. Так, их сотрудничество играет огромную роль в урегулировании ситуации в Сирии, где, как заявила канцлер, американские военные борются против террористов, передает телеканал ARD.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что сейчас министерство иностранных дел РФ прорабатывает варианты возможной встречи Путина и Трампа, однако говорить о месте и дате ее проведения пока рано.