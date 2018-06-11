Путин рассказал о здоровье Собчака после проигрыша на выборах главы Петербурга

СЕГОДНЯ 17:01 2018-06-11T17:03:14+03:00

По словам президента России, в 1997 году Анатолий Собчак был болен и нуждался в лечении

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Президент России Владимир Путин рассказал, что в 1997 году, после поражения на выборах губернатора Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был серьезно болен и нуждался в лечении.

"Он не гримасничал на больничной койке и ничего не имитировал. Он был болен, его надо было лечить", — рассказал Путин в фильме "Дело Собчака", посвященного политической судьбе первого мэра Петербурга, передает РИА Новости.

Напомним, в июне 1996 года Собчак проиграл выборы главы Петербурга своему заместителю Владимиру Яковлеву. В следующем году Генпрокуратура привлекла его в качестве свидетеля по делу о коррупции в органах власти северной столицы. В 1997 году Собчака обвинили в злоупотреблениях на посту мэра, он отправился во Францию на лечение.

Напомним, ранее в фильме Андрея Кондрашова "Путин" глава государства сообщил, что он помог Собчаку уехать за рубеж и продолжить лечение. Путин работал с Собчаком в начале 90-х годов, был его заместителем и главой предвыборного штаба.

Незадолго до премьеры фильма «Дело Собчака» его автор - дочь известного политика Ксения Собчак рассказала о картине в эфире Радио «Комсомольская правда».