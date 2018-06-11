СМИ: в Румынии обокрали российского посла

СЕГОДНЯ 17:32 2018-06-11T17:32:12+03:00

Отмечается, что Валерий Кузьмин лишился бумажника с деньгами и дипломатической карточкой во время поездки в город Сибиу

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В Румынии обокрали российского посла Валерия Кузьмина. Это произошло во время его поездки в город Сибиу. Как сообщает портал News.ro, россиянин лишился бумажника с деньгами и дипломатической карточкой вечером в субботу, 9 июня.

"Дипломатические источники подтвердили в понедельник, что посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин, находившийся на Большой площади (в Сибиу) в субботу вечером вместе с женой, почувствовал легкое прикосновение в области груди, а потом заметил, что у него пропал бумажник, который был в кармане рубашки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Кузьмин имел при себе 1250 леев (около 300 долларов), 250 долларов, а также удостоверение личности дипломата - дипломатическая карточка. Полиция Сибиу проводит расследование инцидента, личность злоумышленника устанавливается.

В посольстве РФ пока не комментируют это сообщение.