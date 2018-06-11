Российские ВКС помогли предотвратить прорыв боевиков в сторону Пальмиры

СЕГОДНЯ 18:01 2018-06-11T18:01:07+03:00

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Армия Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России предотвратили попытку прорыва боевиков из района Эт-Танф в направлении Пальмиры (южная часть провинции Хомс).

"Прорыв боевиков был сорван, пять боевиков, пикап и один мотоцикл уничтожены. Остальные экстремисты рассредоточились и отошли обратно в направлении незаконно оккупированного США населенного пункта Эт-Танф", — сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон.

Отмечается, что сирийские наблюдатели нашли в районе горы Гураб большую группу боевиков, которые использовали для попытки прорыва мотоциклы и автомобили с крупнокалиберным оружием. По данным Центра, террористы уже неоднократно пытались прорваться из того же района Эт-Танфа.

Напомним, в гарнизоне Эт-Танф находится одна из военных баз США, где проводится обучение представителей вооруженной сирийской оппозиции. Неподалеку расположен лагерь беженцев Рукбан, который, по данным Минобороны РФ, стал прибежищем для боевиков.