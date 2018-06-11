В эстонском порту арестовали российский грузовой паром Petersburg

СЕГОДНЯ 18:29 2018-06-11T18:30:12+03:00

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В эстонском порту Пальяссааре арестовали российский грузовой паром Petersburg, который принадлежит предприятию Black Sea Ferry & Investments.

Как сообщило агентство Sputnik Эстония, арест судна связан с покрытием долгов. Речь идет о задолженности предприятию снабжения судна, а также о долгах по выплате зарплаты членам экипажа. Задолженность составляет 350 тысяч евро, плюс долг по зарплате в размере 30 тысяч евро.

Судоходная компания холдинга РЖД Black Sea Ferry & Investments занимается международными грузовыми перевозками в Балтийском и Черном морях. Железнодорожный паром Petersburg был построен в Германии в 1986 году. Он вмещает до 49 вагонов, 50 автотрейлеров и 150 единиц накатной техники, а также около 150 пассажиров. В 2010 году он начал курсировать на линии Балтийск — Усть-Луга.