2018-06-11T18:53:50+03:00
Политика

Яшин подал в Мосгоризбирком документы для участия в выборах мэра Москвы

Выборы главы российской столицы пройдут в единый день голосования 9 сентября
Екатерина БОЛГОВА
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Илья ЯшинИлья ЯшинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин подал в Московскою городскую избирательную комиссию документы для участия в выборах мэра российской столицы. Об этом сообщил член избиркома Дмитрий Реут в понедельник, 11 июня.

"Яшин Илья Валерьевич, 1983 года рождения, глава МО "Красносельский", самовыдвижение", - заявил Реут, передает ТАСС.

Напомним, ранее в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост мэра Москвы еще девять человек. В числе подавших необходимые документы - нынешний мэр столицы Сергей Собянин. Также о своем желании участвовать в выборах сообщали политик Дмитрий Гудков, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и другие.

Выборы главы российской столицы состоятся в единый день голосования 9 сентября.

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