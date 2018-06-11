Рособрнадзор опроверг сообщение об аннулировании результатов ЕГЭ

СЕГОДНЯ 20:43 2018-06-11T20:43:08+03:00

В социальных сетях ранее появилась информация об аннулировании результатов экзаменов по информатике и математике базового уровня

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В понедельник, 11 июня, Рособрнадзор опроверг сообщение об аннулировании результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на сайте Федерального института педагогических измерений якобы сообщалось об аннулировании итого экзаменов по информатике и математике базового уровня.

"Данная информация не соответствует действительности. Экзамены прошли без сбоев и серьезных нарушений. Рособрнадзор еще в субботу направил результаты этих экзаменов в регионы. Никакой необходимости в аннулировании нет", - заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве отметили, что результаты экзаменов станут известны в ближайшее время.

"Свои результаты участники первых экзаменов получат в ближайшие дни. Сайт ФИПИ работает в обычном режиме", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, основной этап ЕГЭ в этом году проходит с 28 мая по 2 июля, включая резервные дни.