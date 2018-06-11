2018-06-11T20:43:08+03:00
Общество

Рособрнадзор опроверг сообщение об аннулировании результатов ЕГЭ

В социальных сетях ранее появилась информация об аннулировании результатов экзаменов по информатике и математике базового уровня
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Рособрнадзор опроверг информацию об аннулировании результатов ЕГЭРособрнадзор опроверг информацию об аннулировании результатов ЕГЭФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В понедельник, 11 июня, Рособрнадзор опроверг сообщение об аннулировании результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на сайте Федерального института педагогических измерений якобы сообщалось об аннулировании итого экзаменов по информатике и математике базового уровня.

"Данная информация не соответствует действительности. Экзамены прошли без сбоев и серьезных нарушений. Рособрнадзор еще в субботу направил результаты этих экзаменов в регионы. Никакой необходимости в аннулировании нет", - заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве отметили, что результаты экзаменов станут известны в ближайшее время.

"Свои результаты участники первых экзаменов получат в ближайшие дни. Сайт ФИПИ работает в обычном режиме", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, основной этап ЕГЭ в этом году проходит с 28 мая по 2 июля, включая резервные дни.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Хиддинк заявил, что российской сборной психологически важно победить в первом матче ЧМ-2018
Американский журнал оценил особенности нового ЗРК С-500
Джефф Монсон получит российский паспорт в День России
Министр финансов США объяснил расширение антироссийских санкций
Компания Bethesda анонсировала The Elder Scrolls VI
Яшин подал в Мосгоризбирком документы для участия в выборах мэра Москвы
В эстонском порту арестовали российский грузовой паром Petersburg
Российские ВКС помогли предотвратить прорыв боевиков в сторону Пальмиры
США расширили антироссийские санкции
СМИ: в Румынии обокрали российского посла
Путин рассказал о здоровье Собчака после проигрыша на выборах главы Петербурга
Испания примет судно с нелегалами, которое не пустили Италия и Мальта
Постановка «Гарри Поттер и проклятое дитя» получила премию Tony за лучший спектакль
Житель Флориды ранил полицейского и взял в заложники четверых детей
Меркель надеется на продолжительную встречу Путина и Трампа
В немецком аэропорту загорелся тягач: пострадали шесть человек