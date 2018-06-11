2018-06-11T21:12:40+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Хиддинк заявил, что российской сборной психологически важно победить в первом матче ЧМ-2018

Бывший главный тренер команды России не стал делать прогнозы относительно выступления россиян на турнире
Екатерина БОЛГОВА
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Главный тренер сборной России по футболу в 2006-2010 годах Фото: Actionpress/TASSГлавный тренер сборной России по футболу в 2006-2010 годах Фото: Actionpress/TASS
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Голландский тренер и бывший наставник российской сборной Гус Хиддинк заявил, что победа в первом матче домашнего чемпионата мира по футболу является психологически важной для команды России.

Напомним, на ЧМ-2018 Россия сыграет в первом матче 14 июня против Саудовской Аравии. Также в группу А входят сборные Египта и Уругвая.

"Россияне не блистали в последних товарищеских матчах. Это, конечно, не прибавляет уверенности. В психологическом плане сборной России будет важно победить в первом матче на чемпионате мира", - сказал Хиддинк.

Он отметил, что при подготовке к крупным соревнованиям важно играть против сильных соперников. "Это позволяет узнать свою настоящую силу. Да, это непросто, но надо смотреть правде в глаза", - заявил тренер.

При этом не стал делать прогноз относительно выступления сборной РФ на домашнем "Сейчас не могу с уверенностью сказать, на что способны игроки сборной России... Не могу анализировать так, как 10 лет назад, когда я знал ситуацию изнутри", - добавил голландец.

На ЧМ-2018 Гус Хиддинк будет выступать аналитиком на одном из иностранных телеканалов, передает телеканал "Россия 24".

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