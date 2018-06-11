Власти Болгарии помиловали корову Пенку, сбежавшую за границы Евросоюза
Болгарские власти помиловали корову Пенку, сбежавшую за пределы Евросоюза, которую необходимо было забить по ветеринарным правилам ЕС.
Напомним, инцидент произошел 12 мая. Пенка отбилась от стада и две недели провела вне границ Евросоюза - в Сербии. Корову нашли сербские фермеры и вернули на родину. Ветеринары не обнаружили у животного никаких заболеваний. Но, по европейским нормативам, корова должна была отправиться на бойню, так как попала на территорию ЕС без сертификата о здоровье.
Судьба Пенки взволновала многих людей - петиция с просьбой о помиловании коровы собрала 25 тысяч подписей. За нее даже вступился знаменитый британский музыкант Пол Маккартни.
В понедельник, 11 июня, представители Агентства по контролю над качеством пищевых продуктов Болгарии заявили, что Пенку вернут в село к ее владельцу, передает агентство Фокус.