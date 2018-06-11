2018-06-11T21:26:59+03:00
Дом. Семья

Власти Болгарии помиловали корову Пенку, сбежавшую за границы Евросоюза

За судьбу животного даже вступился знаменитый британский музыкант Пол Маккартни
Екатерина БОЛГОВА
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В Болгарии помиловали корову, сбежавшую в СербиюВ Болгарии помиловали корову, сбежавшую в СербиюФото: REUTERS
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Болгарские власти помиловали корову Пенку, сбежавшую за пределы Евросоюза, которую необходимо было забить по ветеринарным правилам ЕС.

Напомним, инцидент произошел 12 мая. Пенка отбилась от стада и две недели провела вне границ Евросоюза - в Сербии. Корову нашли сербские фермеры и вернули на родину. Ветеринары не обнаружили у животного никаких заболеваний. Но, по европейским нормативам, корова должна была отправиться на бойню, так как попала на территорию ЕС без сертификата о здоровье.

Судьба Пенки взволновала многих людей - петиция с просьбой о помиловании коровы собрала 25 тысяч подписей. За нее даже вступился знаменитый британский музыкант Пол Маккартни.

В понедельник, 11 июня, представители Агентства по контролю над качеством пищевых продуктов Болгарии заявили, что Пенку вернут в село к ее владельцу, передает агентство Фокус.

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