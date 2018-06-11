2018-06-11T21:52:24+03:00
В мире

Охрану канцлера Австрии усилили после угроз убийства в соцсетях

Себастьян Курц ранее объявил о закрытии семи мечетей и депортации десятков имамов из-за нарушения австрийских законов
Екатерина БОЛГОВА
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Федеральный канцлер Австрии Себастьян КурцФедеральный канцлер Австрии Себастьян КурцФото: REUTERS
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Охрану федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца усилили после получения угроз в его адрес. Федеральное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом при МВД страны начало расследование по этому факту.

Как сообщило австрийское издание Оsterreich со ссылкой на МВД, угрозы убийства в адрес главы правительства поступили через социальную сеть Facebook. Спецслужба начала уголовное расследование в отношении лиц, распространявших такие сообщения, а также изучает сообщения, поступившие в других социальных сетях, по электронной почте и телефону. Кроме того, ведомство федерального канцлера направило уведомление руководству Facebook о поступивших угрозах расправы над Курцем.

Как сообщал сайт kp.ru, 8 июня австрийский канцлер объявил о закрытии семи мечетей и депортации около 40 имамов Турецко-исламского союза за культурное и социальное сотрудничество в Австрии (ATIB) из-за нарушения законов Австрии. Курц отметил, что Вена поддерживает свободу религий, но законы страны необходимо соблюдать. Мусульманская религиозная община Австрии высказала возмущение этими мерами, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал ответные шаги со стороны Анкары.

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