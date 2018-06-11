2018-06-11T22:07:13+03:00
В мире

Мэй: дискуссия о возвращении к формату G8 возможна только после изменения позиции России

Британский премьер напомнила, что участие РФ в «Большой восьмерке» было приостановлено после присоединения Крыма в 2014 году
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила после саммита G7 в Канаде, что обсуждать возможность возвращения к формату «Большой восьмерки» с участием России модно только после изменения позиции Москвы.

«Любая дискуссия о том, может ли Россия вернуться обратно за стол (переговоров), не может иметь место, пока Россия не изменит свою позицию», — сказала Мэй.

Она напомнила, что участие РФ в G8 было приостановлено после присоединения Крыма в 2014 году, передает BBC.

По словам Мэй, прошедший саммит G7 был очень сложным, но участники смогли найти общий язык.

"Саммит был очень сложным, с острыми дискуссиями. Но в результате мы смогли найти общий язык … Британия продолжит следовать взятым на себя обязательствам и выполнять достигнутые договоренности", — сказала Мэй, выступая в парламенте.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не просилась обратно в «Большую восьмерку».

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