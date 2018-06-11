В Берлине началась встреча глав МИД «нормандской четверки»

СЕГОДНЯ 22:19 2018-06-11T22:20:13+03:00

Последние переговоры в таком формате состоялись в феврале прошлого года

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 11 июня, в Берлине начались переговоры глав МИД стран "нормандской четверки" - России, Германии, Франции и Украины. В последний раз встреча в таком формате состоялась в феврале прошлого года.

В столице Берлина проходят в закрытом режиме переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова, главы МИД ФРГ Хайко Маас, Франции - Жан-Ива Ле Дриана и украинского министра Павла Климкина. Совместное фотографирование участников встречи на террасе виллы "Борзиг" прошло без рукопожатия. Министры пожали друг другу руки непосредственно перед тем, как сесть за стол переговоров.

Основной темой, как ожидается, будет реализация минских соглашений, включая вопросы прекращения огня, разведения сторон и обмена пленными. По завершению мероприятия запланирован рабочий ужин, а главы МИД должны выступить с заявлениями, передает РИА Новости.