Пашинян считает, что в армяно-российских отношениях начался новый этап

СЕГОДНЯ 22:32 2018-06-11T22:33:53+03:00

Премьер Армении также отметил заинтересованность Еревана в усилении "сотрудничества во всех сферах"

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Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что в отношениях Еревана и Москвы начался новый этап.

"Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что в дружеских и союзнических отношениях Армении и России начался новый этап" - сообщила пресс-служба кабмина по итогам встречи Пашиняна с послом России в республике Сергеем Копыркиным.

Армянский премьер также отметил заинтересованность Еревана в усилении "сотрудничества во всех сферах". Кроме того, Пашинян "подчеркнул важность сотрудничества двух стран в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕЭАС)".

Пашинян и Копыркин обсудили ряд других вопросов, касающихся отношений двух стран, передает ТАСС.

Напомним, накануне стало известно, что 14 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян прибудет в Москву для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.