Пашинян считает, что в армяно-российских отношениях начался новый этап
Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что в отношениях Еревана и Москвы начался новый этап.
"Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что в дружеских и союзнических отношениях Армении и России начался новый этап" - сообщила пресс-служба кабмина по итогам встречи Пашиняна с послом России в республике Сергеем Копыркиным.
Армянский премьер также отметил заинтересованность Еревана в усилении "сотрудничества во всех сферах". Кроме того, Пашинян "подчеркнул важность сотрудничества двух стран в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕЭАС)".
Пашинян и Копыркин обсудили ряд других вопросов, касающихся отношений двух стран, передает ТАСС.
Напомним, накануне стало известно, что 14 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян прибудет в Москву для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.