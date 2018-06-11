СМИ сообщили о прогулке Ким Чен Ына по вечернему Сингапуру

11 Июнь 23:06 2018-06-11T23:06:14+03:00

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Вечером в понедельник, 11 июня, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправился на прогулку по Сингапуру. По информации газеты The Straits Times, кортеж из примерно 30 автомобилей отправился с территории сингапурского отеля St. Regis около 21:00 по местному времени.

Отмечается, что глава КНДР планирует посетить смотровую площадку Sky Park, расположенную на крыше знаменитого отеля Marina Bay Sands. Также он может посетить парк Esplanade, который находится на берегу одноименного залива.

Напомним, накануне стало известно, что в сингапурский аэропорт Чанги прибыл северокорейский лидер для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Первый в истории американо-северокорейский саммит пройдет в Сингапуре во вторник, 12 июня.

Основная тема переговоров - денуклеаризация Корейского полуострова. Также лидеры двух стран обсудят вопрос установления новых отношений между своими государствами.