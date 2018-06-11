Авианосная группа США вернулась в Средиземное море для борьбы с ИГ*

11 Июнь 23:22 2018-06-11T23:22:51+03:00

Речь идет об атомном авианосце «Гарри Трумэн», крейсере «Норманди», а также четырех эсминцах с управляемым ракетным оружием

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В понедельник, 11 июня, стало известно, что авианосная ударная группа (АУГ) военно-морских сил (ВМС) США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» вернулась в восточный район Средиземного моря. Как уточнили в американских ВМС, ожидается, что в ближайшее время палубная авиация продолжит наносить точечные удары по позициям боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Ираке и Сирии.

«Ударная группа во главе с «Гарри Трумэном» вернулась в восточную часть Средиземного моря, чтобы возобновить полетные операции в поддержку операции «Непоколебимая решимость» 10 июня», - говорится в сообщении военно-морских сил Соединенных Штатов.

Также там отмечается, что подобный маневр АУГ является «мощным сигналом союзникам о приверженности Вашингтона миру и безопасности в регионе и везде, где есть угроза международного терроризма».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в британских СМИ появилась информация о «слежке» российского сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» за действиями американской АУГ в Средиземном море. Причем тогда подчеркивалось, что наш фрегат ведет себя «очень мило и любезно».