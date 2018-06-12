2018-06-12T00:11:24+03:00
В мире

НАТО пригласила наблюдателей от России на свои учения Trident Juncture - 2018

Маневры должны пройти в Норвегии в октябре-ноябре текущего года
Дарья ИВАШКИНА
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НАТО пригласила наблюдателей от России на свои учения Trident Juncture - 2018НАТО пригласила наблюдателей от России на свои учения Trident Juncture - 2018Фото: REUTERS
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В понедельник, 11 июня, стало известно, что НАТО пригласила наблюдателей от стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в том числе от России, на свои военные учения Trident Juncture - 2018 («Единый трезубец – 2018»), которые должны пройти в Норвегии в октябре-ноябре текущего года.

«Мы пригласили наблюдателей от государств ОБСЕ, включая Россию. Они приглашены. Я надеюсь, что они приедут», - подчеркнули в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, уточнив при этом, что сценарий маневров будет предполагать совместное отражение союзниками внешней военной агрессии.

Кстати, как ожидается, в Trident Juncture - 2018 будет задействовано свыше 40 тысяч военнослужащих, а значит, по нормам ОБСЕ, приглашение наблюдателей от этой организации обязательно, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в марте появилась информация о том, что в октябре страны НАТО проведут крупные военные учения у границ России. Тогда подчеркивалось, что это будут, «возможно, самые масштабные учения с участием амфибий».

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