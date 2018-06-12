Лавров назвал министерскую встречу «нормандской четверки» очень полезной

СЕГОДНЯ 01:05 2018-06-12T01:05:06+03:00

Между тем, как заметил глава российского внешнеполитического ведомства, всех проблем решить не удалось

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал министерскую встречу «нормандской четверки» (России, Германии, Франции и Украины), которая прошла в понедельник, 11 июня, в Берлине, «очень полезной». Между тем, как заметил дипломат, всех проблем решить не удалось.

«Безусловно, мы не смогли решить всех проблем, которые связаны с выполнением минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса. Но я считаю, что встреча была очень полезной», - цитирует Лаврова ТАСС.

Кроме того, министр иностранных дел нашей страны уточнил, что в ходе переговоров обсуждались конкретные шаги по нормализации обстановки в сфере безопасности в Донбассе, размещение миротворческой миссии ООН в этом регионе, а также освобождение задержанных лиц, о которых ранее говорили президенты РФ и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 9 июня российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с Порошенко. В частности, тогда речь шла и о судьбе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного в Киеве 15 мая и обвиненного в «государственной измене».