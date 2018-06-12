2018-06-12T01:25:18+03:00
В мире

Франция и ФРГ заявили о готовности участвовать в разминировании в Донбассе

Как выяснилось, Париж и Берлин «намерены предоставить дополнительные средства и консультации экспертов»
Дарья ИВАШКИНА
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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле ДрианГлава МИД Франции Жан-Ив Ле ДрианФото: REUTERS
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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на пресс-конференции по итогам министерской встречи «нормандской четверки» (России, Германии, Франции и Украины), прошедшей в понедельник, 11 июня, заявил о готовности Парижа и Берлина участвовать в работах по разминированию территорий в Донбассе.

«Мы готовы участвовать в работах по разминированию», - сказал дипломат, уточнив, что Франция и ФРГ «намерены предоставить дополнительные средства и консультации экспертов».

Кроме того, Жан-Ив Ле Дриан призвал к лучшей защите гражданских объектов, расположенных на юго-востоке Украины. «Базовые гражданские объекты инфраструктуры, такие как Донецкая фильтрационная станция, должны быть лучше защищены», - приводит слова руководителя внешнеполитического ведомства Пятой республики ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 11 июня, в Берлине прошла встреча министров иностранных дел «нормандской четверки». Она продолжалась более четырех часов. Причем глава МИД РФ Сергей Лавров назвал состоявшиеся переговоры «очень полезными». Однако, как заметил дипломат, всех проблем решить не удалось.

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