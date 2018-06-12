Трамп рассказал о ходе встреч представителей США и КНДР

СЕГОДНЯ 01:38 2018-06-12T01:38:36+03:00

Однако, как считает американский лидер, «это не важно», ведь до самого саммита остается всего несколько часов

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Американский президент Дональд Трамп рассказал о встречах представителей Соединенных Штатов и Северной Кореи в преддверие первого в истории саммита США - КНДР. По его словам, эти встречи проходят «хорошо и быстро». Однако, как считает хозяин Белого дома, «это не важно».

«Встречи между сотрудниками и представителями проходят хорошо и быстро… Но в конце концов, это не важно. Мы все скоро узнаем, может ли быть достигнуто настоящее в отличие от прошлых соглашение!» - написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, совсем скоро должна состояться встреча главы Соединенных Штатов с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Ожидается, что она пройдет в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Как ранее сообщал сайт kp.ru, начало переговоров запланировано на 09:00 по местному времени (04:00 мск).