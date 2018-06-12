Лавров рассказал о позиции России по введению миротворцев ООН в Донбасс

СЕГОДНЯ 02:16 2018-06-12T02:16:27+03:00

При этом, как заметил министр иностранных дел РФ, американский вариант миротворческой миссии полностью разрушает минские договоренности

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Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам министерской встречи «нормандской четверки», прошедшей в понедельник, 11 июня, в Берлине, рассказал о позиции Москвы относительно введения миротворцев ООН в Донбасс.

Как заметил дипломат, российская позиция «предельно ясная». «У нас есть предложение, которое было внесено в сентябре прошлого года в Совет Безопасности (СБ) ООН, направленное на обеспечение ооновской охраны - наблюдателей, которые работают по линии ОБСЕ», - сказал Лавров, подчеркнув при этом, что пока никаких предложений об изменении российского проекта резолюции не поступало.

Говоря же о предложениях американской стороны, руководитель внешнеполитического ведомства нашей страны заявил, что Вашингтоном выдвигаются «некие абстрактные идеи», которые «не ложатся на бумагу». По словам дипломата, США предлагают превратить миротворческую миссию «в некую военно-политическую комендатуру, которая возьмет под контроль Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) и сама будет решать, кого и как избирать».

«Идеи, выдвигаемые американскими и украинскими представителями, <…> полностью разрушают минские договоренности. Мне кажется, что французы и немцы нашу логику понимают», - цитирует Лаврова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 11 июня, в Берлине прошла встреча министров иностранных дел «нормандской четверки». Она продолжалась более четырех часов. В частности, в ходе состоявшихся переговоров обсуждались конкретные шаги по нормализации обстановки в сфере безопасности в Донбассе и размещение миротворческой миссии ООН в этом регионе.