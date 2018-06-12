В США подготовили законопроект, препятствующий возвращению России в G8

СЕГОДНЯ 02:43 2018-06-12T02:43:27+03:00

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Стало известно, что американский сенатор Роберт Менендес подготовил поправку к законопроекту об ассигнованиях на военные нужды, призванную препятствовать возможному возвращению России в состав G8. По мнению демократа, необходимость внесения изменений в документ возникла после того, как на днях президент США Дональд Трамп призвал вернуться к формату «восьмерки».

Как говорится в тексте поправки, опубликованном на сайте Менендеса, американскому лидеру нужно «немедленно отказаться» от своего заявления, сделанного 9 июня 2018 года, а также «ясно объявить, что Россия не будет вновь допущена в G7, пока она <...> не прекратит усилия, направленные на подрыв мирового порядка, основанного на правилах».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, перед отъездом на саммит «Большой семерки», который проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек, и непосредственно на этой встрече Трампа заявил о возможном возвращении России в состав G8. Кстати, также желание видеть Москву в составе «Большой восьмерки» тогда выразил и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Между тем Москва сдержанно отреагировала на призыв хозяина Белого дома.