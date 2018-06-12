Трамп выехал из гостиницы на встречу с Ким Чен Ыном

СЕГОДНЯ 03:16 2018-06-12T03:16:57+03:00

Первый в истории саммит США - КНДР пройдет на острове Сентоса в Сингапуре

Изменить размер текста: A A

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп покинул гостиницу «Шангри-ла», в которой поселилась прибывшая на саммит США - КНДР американская делегация, и направился на остров Сентоса, где у него пройдет встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первая в истории американо-северокорейских отношений встреча на высшем уровне пройдет в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Ее начало запланировано на 09:00 по местному времени (04:00 мск). Как ожидается, в ходе переговоров Трамп и Ким Чен Ын обсудят перспективы денуклеаризации Корейского полуострова, а также установление новых отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.

Стоит отметить, что сначала президент США намерен кратко побеседовать с северокорейским руководителем с глазу на глаз. Затем же, как ожидается, к лидерам присоединятся их ближайшие помощники.