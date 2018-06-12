2018-06-12T03:32:00+03:00
Политика

Лавров и Климкин обсудили обмен заключенными

А также поговорили о возможном размещении миссии ООН в Донбассе
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и глава МИД Украины Павел КлимкинМинистр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и глава МИД Украины Павел КлимкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на полях министерской встречи «нормандской четверки», которая прошла в понедельник, 11 июня, в Берлине, ему удалось побеседовать тет-а-тет со своим украинским коллегой Павлом Климкиным. В частности, по словам руководителя внешнеполитического ведомства нашей страны, в ходе этого разговора он обсудил с министром иностранных дел незалежной обмен заключенными и размещение миссии ООН в Донбассе.

«В ходе приема перед ужином мы с ним обсудили вопросы, которые затрагивались в ходе телефонного разговора президентов РФ и Украины (Владимира Путина и Петра Порошенко). Обсудили, в том числе, вопрос обмена удерживаемыми лицами и необходимость подкрепить авторитетом ООН миссию ОБСЕ на Донбассе», - приводит слова Лаврова РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 11 июня, в Берлине прошла встреча министров иностранных дел «нормандской четверки». Она продолжалась более четырех часов. В частности, в ходе состоявшихся переговоров обсуждались вопросы обеспечения безопасности на Донбассе и ход выполнения минских соглашений, а также перспективы развертывания миротворческой миссии ООН.

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