2018-06-12T03:50:14+03:00
В мире

Белый дом: США, Южная Корея и Япония продолжат координировать действия по КНДР

Лидеры трех стран провели телефонные переговоры накануне встречи Трампа с Ким Чен Ыном
Дарья ИВАШКИНА
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Белый домБелый домФото: REUTERS
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В Белом доме рассказали о том, что в понедельник, 11 июня, президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В частности, как подчеркнули в американской администрации, в ходе состоявшихся разговоров стороны договорились координировать свои действия в отношении Северной Кореи и после саммита США - КНДР, который пройдет 12 июня в Сингапуре.

«Президент Трамп обсудил с президентом Мун Чжэ Ином и премьер-министром Синдзо Абэ развитие ситуации в преддверии своей встречи с северокорейским лидером. Они договорились продолжать тесную координацию (своих действий) и после этого саммита», - говорится в сообщении Белого дома.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первый в истории саммит США - КНДР пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Начало встречи запланировано на 09:00 по местному времени (04:00 мск).

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