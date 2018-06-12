Белый дом: США, Южная Корея и Япония продолжат координировать действия по КНДР
В Белом доме рассказали о том, что в понедельник, 11 июня, президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В частности, как подчеркнули в американской администрации, в ходе состоявшихся разговоров стороны договорились координировать свои действия в отношении Северной Кореи и после саммита США - КНДР, который пройдет 12 июня в Сингапуре.
«Президент Трамп обсудил с президентом Мун Чжэ Ином и премьер-министром Синдзо Абэ развитие ситуации в преддверии своей встречи с северокорейским лидером. Они договорились продолжать тесную координацию (своих действий) и после этого саммита», - говорится в сообщении Белого дома.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первый в истории саммит США - КНДР пройдет 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса. Начало встречи запланировано на 09:00 по местному времени (04:00 мск).