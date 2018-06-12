СМИ сообщили о предотвращении серии терактов в Мельбурне

СЕГОДНЯ 04:35 2018-06-12T04:35:20+03:00

По некоторым данным, боевики хотели атаковать здание рынка королевы Виктории и несколько многолюдных улиц неподалеку от него

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Во вторник, 12 июня, в зарубежных СМИ появилась информация о том, что террористы планировали осуществить серию взрывов в австралийском городе Мельбурн. По некоторым данным, боевики хотели атаковать здание мельбурнского рынка королевы Виктории и несколько многолюдных улиц неподалеку от него.

Однако, как выяснили местные журналисты, исполнителями будущих терактов, которых завербовал террорист, предположительно находящийся за пределами Австралии, оказались члены проживающей в Великобритании семьи «охотников за джихадистами». Поэтому все материалы по подготовке взрывов, которые «куратор» в течение пяти месяцев направлял своим «рекрутам» через мессенджер Telegram, оказались в руках правоохранителей, пишет газета Herald Sun.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце 2016 года полиция Австралии также сообщила о предотвращенных терактах. Тогда были задержаны пять граждан, готовивших атаки в Мельбурне.