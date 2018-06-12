Трамп уверен, что выстроит «отличные отношения» с Ким Чен Ыном

СЕГОДНЯ 04:49 2018-06-12T04:49:39+03:00

В настоящее время в Сингапуре проходит первый в истории саммит США - КНДР

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Президент США Дональд Трамп, открывая во вторник, 12 июня, встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, выразил уверенность в том, что у него сложатся «отличные отношения» с руководителем КНДР.

«Для меня это честь и я уверен, что мы построим отличные отношения», - сказал глава Соединенных Штатов. Также, по словам Трампа, он не сомневается, что в ходе переговоров «удастся добиться колоссального успеха».

Ким Чен Ын в свою очередь отметил, что Вашингтон и Пхеньян преодолели много трудностей для проведения саммита, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник, 12 июня, в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса, начался первый в истории саммит США - КНДР. В самом начале встречи американский президент Дональда Трампа и северокорейский лидер Ким Чен Ын произнесли несколько приветственных слов перед журналистами, обменялись рукопожатием, после чего ушли на переговоры тет-а-тет.