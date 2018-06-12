2018-06-12T05:14:30+03:00
Политика

Россия призвала Запад не подрывать авторитет Совбеза ООН и ОЗХО

Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя считает, что это может навредить процессу мирного урегулирования конфликта в Сирии
Дарья ИВАШКИНА
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий НебензяПостоянный представитель РФ при ООН Василий НебензяФото: REUTERS
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призвала западные страны не подрывать авторитет Совета Безопасности (СБ) всемирной организации и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Как заметил дипломат, это «очень опасно и с организационной, и с политической точек зрения».

В частности, по словам постпреда нашей страны, Западу нужно отказаться от затеи наделить ОЗХО полномочиями по установлению виновных в химических атаках. При этом Небензя подчеркнул, что единственной структурой, которая может устанавливать, кто несет ответственность, является Совбез ООН. Как считает дипломат, попытки возложить на ОЗХО новую задачу могут навредить процессу мирного урегулирования конфликта в Сирии.

«Я надеюсь, что они, наконец, осознают, что подрыв (авторитета) ОЗХО и Совета Безопасности очень опасно. <…> И если они преуспеют, то это может серьезно навредить сирийскому политическому процессу», - приводит слова постпреда ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее США заявили о намерении добиваться наказания виновных в организации «химатак» в Сирии.

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