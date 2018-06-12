Ким Чен Ын заявил, что заинтересован в тесном сотрудничестве с Трампом

СЕГОДНЯ 05:47 2018-06-12T05:47:47+03:00

При этом северокорейский лидер признал, что «это будет непросто»

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Перед встречей делегаций США и КНДР в расширенном составе, которая проходит во вторник, 12 июня, в Сингапуре, северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что заинтересован в тесной работе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

При этом руководитель КНДР признал, что «это будет непросто, но он хочет это делать», пишет сингапурская газета Straits Times.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник, 12 июня в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса, стартовал первый в истории саммит США - КНДР. Причем в самом начале переговоров американский лидер побеседовал с Ким Чен Ыном с глазу на глаз. А затем к политикам присоединились их ближайшие помощники и началась встреча в расширенном составе, в ходе которой планируется обсудить перспективы денуклеаризации Корейского полуострова и установление новых отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.