У экономического советника Трампа случился сердечный приступ

СЕГОДНЯ 06:06 2018-06-12T06:06:17+03:00

Об этом сообщил сам американский лидер незадолго до начала саммита США - КНДР в Сингапуре

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Незадолго до начала саммита США - КНДР, который проходит во вторник, 12 июня, в Сингапуре, американский лидер Дональд Трамп сообщил о госпитализации в США председателя национального экономического совета Белого дома Ларри Кадлоу, который был одним из основных участников американской делегации на недавнем саммите «Большой семерки» в Канаде. Как заявил Трамп, его советник был доставлен в больницу после сердечного приступа.

«Ларри Кадлоу, который столь усердно работал по вопросам торговли и экономики, только что перенес сердечный приступ. Сейчас он находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида», - написал хозяин Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

Между тем чуть позднее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заверила, что Кадлоу уже идет на поправку. По ее словам, с ним случился «очень легкий сердечный приступ». «Ларри сейчас в хорошем состоянии. <…> Его доктора считают, что он скоро полностью выздоровеет», - цитирует Сандерс Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, саммит «Большой семерки» проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Причем начался он с заявления Трампа о возможном возвращении России в состав G8, а закончился скандалом. В частности, американский лидер отказался подписывать итоговое коммюнике.