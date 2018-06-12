В Токио автомобиль въехал в толпу людей

СЕГОДНЯ 06:24 2018-06-12T06:24:22+03:00

По последним данным, пострадали шесть человек

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Во вторник, 12 июня, в Токио автомобиль сбил людей на пешеходном переходе. ЧП случилось около 08:40 по местному времени (02:40 мск) в одном из самых оживленных районов японской столицы - Синдзюку, неподалеку от железнодорожной станции Такаданобаба.

По последним данным, в результате инцидента шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Причем состояние двоих из них медики оценивают как тяжелое.

А чуть позднее выяснилось, что за рулем совершившей наезд на людей легковушки был 52-летний мужчина, который, по его собственным словам, вылетел на пешеходный переход из-за того, что «перепутал педали тормоза и газа». В настоящее время он задержан, передает телеканал NHK.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, днем ранее похожий инцидент произошел в японском городе Фукуи. Там пожилой автомобилист протаранил толпу учеников младших классов.